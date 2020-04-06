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Легендарный мессенджер ICQ перезапустили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ, особенностью новой версии программы стал искусственный интеллект, новый интерфейс и визуальный стиль. Программа с 6 апреля доступна для установки в магазинах приложений.

Мессенджер также получил новое имя — ICQ New, говорится в сообщении компании. Одна из функций ICQ New — система быстрых ответов, созданная при помощи нейросети, которая подсказывает пользователю готовые фразы, исходя из контекста диалога.

Также ICQ New умеет автоматически превращать аудио в текст. В мессенджере увеличено максимальное число участников групповых звонков до 30 человек, появилась возможность создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников и заводить каналы.

Программа получила платформу для создания ботов. Программисты смогут автоматизировать свою работу или поучаствовать в развитии сервиса, добавив полезные функции для других пользователей.

Кроме этого, пользователи теперь могут запрещать звонить и добавлять себя в группы. Номер телефона пользователя скрыт от незнакомых людей, даже если они состоят в одной группе. Это сделано для дополнительной безопасности.

ICQ был создан в 1996 году и долгое время являлся одним из самых популярных средств общения в Рунете. В 2010 году собственником мессенджера стала российская компания Mail.ru Group, которая выкупила его у американской AOL. Месячная аудитория ICQ в России оценивается в 400-500 тысяч пользователей.

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