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Девять потенциальных разносчиков коронавируса оштрафуют в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Полицейские выписали административные материалы в отношении девяти новосибирцев, которые контактировали с приехавшими из-за рубежа, и нарушили домашний режим, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Участковые уполномоченные полиции, сотрудники ГИБДД и других служб ежедневно контролируют соблюдение гражданами режима самоизоляции. 

Правоохранители ежедневно проводят более 30 тысяч профилактических беседы с гражданами о соблюдении режима самоизоляции и предупреждают об опасности распространения коронавирусной инфекции, уделяя особое внимание пожилым людям.

Также силовики составили девять административных материалов в отношении тех, кто приехал из-за границы, или контактировал с приезжими, и по решению Роспотребнадзора должен сидеть дома.

Материалы составили по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор», а также по части 2 статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» — санкция последней статьи с 1 апреля предусматривает штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

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