НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Женщина с коронавирусом умерла в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
383 1
Фото: © Sibnet.ru

Женщина в возрасте 73-х лет с диагнозом «коронавирусная инфекция» умерла в Бурятии. Двусторонняя пневмония развилась у нее на фоне сопутствующих заболеваний, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционной больницы скончалась пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией. 73-летняя женщина имела первую группу инвалидности.

«Двусторонняя пневмония у пожилой женщины усугубилась на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета второго типа, артериальной гипертонии, кроме того она ранее перенесла инсульт», — сообщила пресс-служба.

В четверг 2 апреля, после выявления коронавирусной инфекции, она была переведена в инфекционную больницу из городской больницы №4, где проходила долговременное лечение. Иммунные функции организма были снижены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПервая жертва коронавируса появилась в Сибири

Пациентка находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи боролись до последнего, ход лечения согласовывался с московскими специалистами, а также с ведущими врачами из других медицинских организаций республики.

Известно, что женщина контактировала с мужчиной из Иркутской области, у которого был диагностирован COVID-19. Он приходился ей братом.

В Бурятии зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019. По данным Минздрава, вирус в основном поражает пожилых людей с сопутствующими заболеваниями. Большому риску подвержены также и молодые пациенты с хроническими заболеваниями.

Тема: Распространение коронавируса
Disney перенес премьеры: когда выйдут фильмы Marvel?
Определена цена домашнего теста на коронавирус
Описана типичная жертва коронавируса
Весеннюю охоту отменили на Алтае из-за коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье #COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Маски запретили продавать вне аптек и ограничили цены на них
•
Определена цена домашнего теста на коронавирус
•
Силуанов заявил об очередном окончании «тучных времен» в России
•
Описана типичная жертва коронавируса
Подробности
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
•
Одна на всех: как транспортируют больных COVID-19
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Весеннюю охоту отменили на Алтае из-за коронавируса
Сибирь 06.04.2020 19:48
Все въезжающие в Горный Алтай отправятся в карантин
Сибирь 06.04.2020 19:04
Усс выслал самолет за застрявшими в Новосибирске красноярцами
Сибирь 06.04.2020 17:43
Девять потенциальных разносчиков коронавируса оштрафуют в Новосибирске
Сибирь 06.04.2020 17:24
Самое популярное
Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов»
18477
Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось
13601
Гагарина определила финалистов детского «Голоса»
10147
«Заражение»: как создатели фильма увидели будущее?
8680
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Маски запретили продавать вне аптек и ограничили цены на них
•
Определена цена домашнего теста на коронавирус
•
Силуанов заявил об очередном окончании «тучных времен» в России
•
Описана типичная жертва коронавируса
Подробности
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
•
Одна на всех: как транспортируют больных COVID-19
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

vgbaik

в России введён режим ХЗ: ХЗ что происходит, ХЗ кто управляет, ХЗ что можно и что нельзя, ХЗ на основании...

Бревно в глазу

ну хоть в Красноярске есть здравомыслящие люди

Иркут 69

Здравомыслящих много. Вот смелых мало.

Alexander222

«Тучные времена...!?" для кого? "...резервов правительства хватит, чтобы отреагировать на изменения...

shidoshi

Цены на нефть обрушились и пропало величие ))))