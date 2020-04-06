Женщина с коронавирусом умерла в Бурятии

Женщина в возрасте 73-х лет с диагнозом «коронавирусная инфекция» умерла в Бурятии. Двусторонняя пневмония развилась у нее на фоне сопутствующих заболеваний, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционной больницы скончалась пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией. 73-летняя женщина имела первую группу инвалидности.

«Двусторонняя пневмония у пожилой женщины усугубилась на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета второго типа, артериальной гипертонии, кроме того она ранее перенесла инсульт», — сообщила пресс-служба.

В четверг 2 апреля, после выявления коронавирусной инфекции, она была переведена в инфекционную больницу из городской больницы №4, где проходила долговременное лечение. Иммунные функции организма были снижены.

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Пациентка находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи боролись до последнего, ход лечения согласовывался с московскими специалистами, а также с ведущими врачами из других медицинских организаций республики.

Известно, что женщина контактировала с мужчиной из Иркутской области, у которого был диагностирован COVID-19. Он приходился ей братом.

В Бурятии зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019. По данным Минздрава, вирус в основном поражает пожилых людей с сопутствующими заболеваниями. Большому риску подвержены также и молодые пациенты с хроническими заболеваниями.