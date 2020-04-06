Коронавирус в Новокузнецк привезли из ОАЭ и Украины

Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Кузбассе — мужчина и женщина находятся в больнице в Новокузнецке, оба прибыли из-за границы через Новосибирск, сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

По данным Кузнецова, первый случай завезен после путешествия из ОАЭ. 59-летняя женщина летела рейсом до Новосибирска, после чего на микроавтобусе туристической компании прибыла в Новокузнецк. За время самоизоляции были сделаны пробы, которые только через 14 дней показали заболевание.

Во втором случае 34-летний мужчина прибыл с Украины. Он также добирался через Новосибирск. 30 марта в электричке у него выявили повышенную температуру. С вокзала его сразу доставили в больницу № 29. Состояние больных в настоящее время — удовлетворительное.

С начала эпидемии в регионе было зафиксировано три случая заражения COVID-19, двое пациентов уже выздоровели. Еще один пациент продолжает получать лечение в инфекционной больнице Кемерово.

Под наблюдением медиков находятся 11 человек с подозрением на COVID-19, все они изолированы.