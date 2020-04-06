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Потепление до +20 придет в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Теплая безоблачная погода ожидается на предстоящей неделе в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Температура будет повышаться в течение недели, сообщил Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

В Бурятии и Забайкалье без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью 0… +5, местами -5… -10 градусов. Днем +11… +16, местами +5… +10, с четверга +15… +20, местами +5… +10 градусов.

В Иркутской области преимущественно без осадков, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Во вторник ночью +1… -4, при прояснении -7… -12 градусов. Днем +11… +16 градусов, при облачности до +8 градусов.

В четверг температура ночью +3… -2, в пониженных формах рельефа до -9. Днем +16… +21, местами +7… +12 градусов, сообщили иркутские синоптики.

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