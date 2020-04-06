Лепс выпустил альбом из песен Высоцкого

Певец Григорий Лепс выпустил альбом песен по стихам Владимира Высоцкого «Честь имею. Мой первый срок», сообщил музыкант в Instagram.

«Наверное, это одна из самых сложных для меня записей. Вроде песни простые, звучит только гитара и голос. Но за ними таятся невероятные эмоции, сильные чувства, мысли. Исполнить эти произведения плохо для меня недопустимо. Исполнить хорошо, чтобы было не стыдно – очень тяжело. На запись этих произведений у меня ушло полтора года, проделана серьезная работа. Получилось не стыдно», — написал Лепс.

В альбом вошли песни «Мой первый срок», «Татуировка», «Я был душой дурного общества», «В Ленинграде городе» и другие. Всего Лепс спел 16 песен. Каждая композиция записана только под аккомпанемент гитары.