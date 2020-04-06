НАВЕРХ

Кузбасс окропили святой водой с молитвой от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
446 8
Фото: © Кузбасская митрополия

Священники облетели на самолете Кемеровскую область и «сугубо молились об избавлении региона от эпидемии коронавирусной инфекции», сообщила пресс-служба Кузбасской митрополии.

Общая протяженность полета составила около 900 километров. Маршрут пролегал через Мариинск, Яю, Анжеро-Судженск, Тайгу, Топки, Промышленную, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Грамотеино, Белово, Инской, Бачатский, Трудармейский, Карагайлу, Киселёвск, Прокопьевск, Новокузнецк, Мыски, Междуреченск.

Пролетая над крупными населенными пунктами, священники окропляли их святой водой.

«Во время всего полета совершались Последование молебного пения во время губительного поветрия и смертоносной заразы, а также акафист Пресвятой Богородице», — говорится в сообщении митрополии.

Облет стал возможен благодаря поддержке благотворителей. 
Тема: Распространение коронавируса
Disney перенес премьеры: когда выйдут фильмы Marvel?
Определена цена домашнего теста на коронавирус
Описана типичная жертва коронавируса
Весеннюю охоту отменили на Алтае из-за коронавируса
смотреть все
Кузбасс #Религия #COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Маски запретили продавать вне аптек и ограничили цены на них
•
Силуанов заявил об очередном окончании «тучных времен» в России
•
Описана типичная жертва коронавируса
•
Эксперты спрогнозировали падение цен на новостройки до 30%
Подробности
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
•
Одна на всех: как транспортируют больных COVID-19
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Весеннюю охоту отменили на Алтае из-за коронавируса
Сибирь 06.04.2020 19:48
Все въезжающие в Горный Алтай отправятся в карантин
Сибирь 06.04.2020 19:04
Усс выслал самолет за застрявшими в Новосибирске красноярцами
Сибирь 06.04.2020 17:43
Девять потенциальных разносчиков коронавируса оштрафуют в Новосибирске
Сибирь 06.04.2020 17:24
Самое популярное
Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов»
18474
Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось
13598
Гагарина определила финалистов детского «Голоса»
10147
«Заражение»: как создатели фильма увидели будущее?
8680
Обсуждение (8)
КАРТИНА ДНЯ
•
Маски запретили продавать вне аптек и ограничили цены на них
•
Силуанов заявил об очередном окончании «тучных времен» в России
•
Описана типичная жертва коронавируса
•
Эксперты спрогнозировали падение цен на новостройки до 30%
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин спасет цены на нефть
83
Россия отправила в США самолет с оборудованием и масками
77
Запад отказался ослаблять санкции в условиях пандемии
67
Путин продлил выходные до 30 апреля
64
Первые штрафы за нарушение изоляции выписали в России
58