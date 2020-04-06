Кузбасс окропили святой водой с молитвой от COVID-19

Священники облетели на самолете Кемеровскую область и «сугубо молились об избавлении региона от эпидемии коронавирусной инфекции», сообщила пресс-служба Кузбасской митрополии.

Общая протяженность полета составила около 900 километров. Маршрут пролегал через Мариинск, Яю, Анжеро-Судженск, Тайгу, Топки, Промышленную, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Грамотеино, Белово, Инской, Бачатский, Трудармейский, Карагайлу, Киселёвск, Прокопьевск, Новокузнецк, Мыски, Междуреченск.

Пролетая над крупными населенными пунктами, священники окропляли их святой водой.

«Во время всего полета совершались Последование молебного пения во время губительного поветрия и смертоносной заразы, а также акафист Пресвятой Богородице», — говорится в сообщении митрополии.

Облет стал возможен благодаря поддержке благотворителей.