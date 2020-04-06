Погода в Новосибирске резко изменится

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Штормовой ветер, дождь и понижение температуры ожидается в
Новосибирской области, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского
Гидрометцентра Ренад Ягудин.
«Во вторник днем температура воздуха составит 10-12 градусов
тепла. Днем 8 и 9 апреля —изменение погодных условий, усиление ветра до штормового
в порывах до 20-25 метров в секунду, местами до 28 метров в секунду. Ожидаются
осадки в виде мокрого снега и дождя», — сказал Ягудин.
По его словам, 8 и 9 апреля в связи с прохождение холодного фронта
произойдет понижение температуры. В ночь на 9 апреля от ноля до 5 градусов
мороза. 9 апреля днем не выше 8 градусов тепла.