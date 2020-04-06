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Погода в Новосибирске резко изменится

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Штормовой ветер, дождь и понижение температуры ожидается в Новосибирской области, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Во вторник днем температура воздуха составит 10-12 градусов тепла. Днем 8 и 9 апреля —изменение погодных условий, усиление ветра до штормового в порывах до 20-25 метров в секунду, местами до 28 метров в секунду. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя», — сказал Ягудин.

По его словам, 8 и 9 апреля в связи с прохождение холодного фронта произойдет понижение температуры. В ночь на 9 апреля от ноля до 5 градусов мороза. 9 апреля днем не выше 8 градусов тепла.

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Топ комментариев

Alexander222

«Тучные времена...!?" для кого? "...резервов правительства хватит, чтобы отреагировать на изменения...

Uynachalnica

Это те, которые на взлетной полосе "случайно нашлись"! Остальные уже перепрятаны.

Gunja

А теперь надо сделать волшебный указ - обязать всех граждан страны сдать тест добровольно!

xumepa312

Печально видеть такие новости в наше время!

Natusy-1976-08-29

Может у Силуанова и закончились "тучные времена",а у нас что-то мы не заметили когда они начались!