Погода в Новосибирске резко изменится

Штормовой ветер, дождь и понижение температуры ожидается в Новосибирской области, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Во вторник днем температура воздуха составит 10-12 градусов тепла. Днем 8 и 9 апреля —изменение погодных условий, усиление ветра до штормового в порывах до 20-25 метров в секунду, местами до 28 метров в секунду. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя», — сказал Ягудин.

По его словам, 8 и 9 апреля в связи с прохождение холодного фронта произойдет понижение температуры. В ночь на 9 апреля от ноля до 5 градусов мороза. 9 апреля днем не выше 8 градусов тепла.