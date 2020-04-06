Форму справки для работодателя утвердили в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области утвердило форму справки для работодателей, деятельность предприятия которых не приостановлена, сообщает правительство региона.

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлен до 30 апреля. Большинство жителей должны находится дома и выходить на улицу в случае необходимости. В регионе коронавирусом заражены 11 человек.

Постановлением утверждена форма справки, которую руководители предприятий, деятельность которых не приостановлена, должны выдавать своим сотрудникам для передвижения по городу во время действия режима нерабочих дней.

«Справка выдается работникам, чье нахождение на рабочем месте (передвижение по маршрутам перевозки) является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя)», — говорится в сообщении.