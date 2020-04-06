НАВЕРХ

Часть крыши рухнула в больнице Томской области

Источник:
Sibnet.ru
112 0
Фото: © tomsk123, vk.com/tomsk123

Кирпичный фронтон у центрального входа Северской клинической больницы обрушился в понедельник утром, никто не пострадал, сообщила пресс-служба районной администрации.

«Пострадавших нет. Место обрушения огорожено, охраняется, допуск людей к месту происшествия запрещен», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в понедельник в 9.10 (5.10 по мск). Второй этаж здания законсервирован, на третьем этаже находится кардиологическое отделение, на первом – приемный покой и реанимация для терапевтических пациентов.

Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации здания должны дать специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета. Они уже приглашены к месту происшествия. Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято по результатам экспертизы.

Больницу ввели в эксплуатацию в 1955 году, в 2009 году сделали капитальный ремонт кровли. Здание стоит в списке нуждающихся в капремонте, но аварийным не признавалось.

Еще по теме
Улан-удэнец напугал подписчиков фейком о коронавирусе. ВИДЕО
Спасатели достали в Подмосковье шесть человек из-под завалов дома
Жилой дом обрушился в Подмосковье из-за взрыва газа
Первые штрафы за нарушение изоляции выписали в России
смотреть все
Томск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Силуанов заявил об очередном окончании «тучных времен» в России
•
Больной COVID-19 Борис Джонсон госпитализирован
•
Эксперты спрогнозировали падение цен на новостройки до 30%
•
Появилось «домашнее» тестирование на коронавирус
Подробности
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
•
Одна на всех: как транспортируют больных COVID-19
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Кузбасс окропили святой водой с молитвой от COVID-19
Сибирь 06.04.2020 13:34
Погода в Новосибирске резко изменится
Сибирь 06.04.2020 13:29
Новосибирские МФЦ заработают в прежнем режиме
Сибирь 06.04.2020 13:23
Жителей Бурятии испугала огромная очередь возле авиазавода
Сибирь 06.04.2020 12:57
Самое популярное
Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов»
15347
Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось
13419
Гагарина определила финалистов детского «Голоса»
9908
Жители Хакасии массово нарушают режим самоизоляции
8991
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Силуанов заявил об очередном окончании «тучных времен» в России
•
Больной COVID-19 Борис Джонсон госпитализирован
•
Эксперты спрогнозировали падение цен на новостройки до 30%
•
Появилось «домашнее» тестирование на коронавирус
Подробности
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
•
Одна на всех: как транспортируют больных COVID-19
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Ну это для них нормально - перевести стрелки с внутренней проблематики на "внешние вызовы".... обычное...

k051173

ЦитатаКремль призвал мир готовится к экономическому кризису нормальные имперские замашки))) А как в это...

Бревно в глазу

ну хоть в Красноярске есть здравомыслящие люди

shatlnk

не хорошо призывами кидаться, когда на гарантированном окладе сидишь.

vgbaik

в России введён режим ХЗ: ХЗ что происходит, ХЗ кто управляет, ХЗ что можно и что нельзя, ХЗ на основании...