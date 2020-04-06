Часть крыши рухнула в больнице Томской области

Кирпичный фронтон у центрального входа Северской клинической больницы обрушился в понедельник утром, никто не пострадал, сообщила пресс-служба районной администрации.

«Пострадавших нет. Место обрушения огорожено, охраняется, допуск людей к месту происшествия запрещен», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в понедельник в 9.10 (5.10 по мск). Второй этаж здания законсервирован, на третьем этаже находится кардиологическое отделение, на первом – приемный покой и реанимация для терапевтических пациентов.

Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации здания должны дать специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета. Они уже приглашены к месту происшествия. Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято по результатам экспертизы.

Больницу ввели в эксплуатацию в 1955 году, в 2009 году сделали капитальный ремонт кровли. Здание стоит в списке нуждающихся в капремонте, но аварийным не признавалось.