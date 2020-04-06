Мчащаяся на вызов «скорая» попала в ДТП в Кузбассе

Машина скорой помощи, направлявшаяся на вызов, попала в ДТП на трассе в Кузбассе в понедельник, пострадали трое медиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

По данным ведомства, около 6.30 по местному времени (1.30 мск) на дороге Ленинск-Кузнецкий — Междуреченск столкнулись УАЗ скорой помощи и Mazda Familia. Предварительно, усматривается вина водителя иномарки: при повороте налево он не пропустил «скорую», совершавшую обгон.

На опубликованных в соцсетах фото видно, что машина скорой помощи опрокинулась на бок.

Травмы получили фельдшер, медсестра и водитель скорой помощи. Бригада направлялась на вызов. Водитель легкового авто не пострадал.

Сейчас проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.