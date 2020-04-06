Бабочки проснулись в Красноярском крае

Бабочки-крапивницы проснулись в национальном парке «Шушенский бор» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба нацпарка.

Традиционно в первую неделю апреля в Перовском лесничестве парка набирают активность первые насекомые: пчелы, комары, мухи и бабочки. В это же время начинается массовый лет крапивниц, благополучно перезимовавших в укромных местах — чаще всего, в дуплах и под корой деревьев.

В прошлом году массовый лет крапивниц начался на десять дней раньше. На этот раз отдельные особи были замечены еще в самые последние дни марта. Но в последние дни появление их приобрело массовый характер. К ним присоединились и лимонницы, в Перовском лесничестве появляющиеся обычно на неделю позднее крапивниц.

Первые цветы пока еще не распустились, но на солнцепеках цветут ивы остролистные, их нектаром и питаются бабочки.