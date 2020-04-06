Роспотребнадзор открыл тестирование на коронавирус на дому

Роспотребнадзор начинает массовый скрининг на коронавирус по желанию и без назначения врача с понедельника, специалисты привезут тест-систему на дом, сообщила пресс-служба ведомства. Услуга пока доступна жителям Москвы и Московской области.

Процедура забора биоматериала происходит на дому практически бесконтактным способом. Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте.

Услуга временно доступна жителям Москвы и Московской области. Ведется работа по расширению сети до всех регионов России. Тестирование платное, но его стоимость не называется.

Специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему. В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена.