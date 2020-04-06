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Летевших с зараженной читинкой пассажиров проверили на коронавирус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Медики проверили пассажиров, летевших с жительницей Читы рейсом из Москвы. Женщина прилетела в Забайкалье 31 марта, а через четыре дня у нее диагностировали коронавирус, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«У всех пассажиров данные тестов отрицательные, коронавируса у них нет. В том числе не подтверждается заболевание у двух родственников больной, а также медицинских работников, которые ее осматривали», — сообщили в ведомстве.

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В субботу коронавирус был подтвержден у жительницы Забайкальского края. Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев поручил провести медицинские исследования у работников приграничных и транспортных служб.

Читинка с подтвержденным коронавирусом находится на лечении в первой городской больницы города. Всего в горбольнице развернуты 184 койки, включая 36 реанимационных. В больнице имеется необходимое количество аппаратов ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты, компьютерный томограф, рентген-комплекс, лаборатории.

Тема: Распространение коронавируса
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