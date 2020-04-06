Девятерых с подозрением на коронавирус выявили в Приангарье

Сомнительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию выявили у девятерых человек в Приангарье. Официально подтвержден диагноз также у девяти пациентов, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

По данным на утро понедельника, в Иркутской области официально подтверждено девять случаев коронавируса. Пациенты получают все необходимое лечение. Еще у девяти человек сомнительный результат исследования.

В соседней Бурятии эпидемиологическая ситуация остается напряженной. На утро понедельника в регионе зарегистрировано 43 случая заражения коронавирусом, еще у восьмерых подозрение на COVID-2019.

В Забайкальском крае одна женщина находится в больнице с диагнозом «коронавирусная инфекция». Женщина прибыла из Москвы рейсом авиакомпании S7 31 марта, 4 апреля у нее диагностировали вирус.