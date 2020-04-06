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Количество больных коронавирусом в Бурятии выросло до 43 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Количество больных коронавирусом в Бурятии выросло до 43 человек, у восьмерых подозрение на инфекцию, сообщила пресс-служба Минздрава Бурятии.

По данным на утро понедельника, в Бурятии зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019. Роспотребнадзор определяет границ эпидочагов. На сегодня круг контактных лиц составляет более 1,6 тысячи человек, все лабораторно обследованы. У восьми граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции

В отделении реанимации находится шесть взрослых пациентов, из них один — на ИВЛ. За весь период госпитализировано 186 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 89 человека выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.

В Российской Федерации зарегистрировано более 5,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции, из которых пролечены и выписаны из медицинских организаций 355 человека, 45 человек умерло. За последние сутки в стране зарегистрировано 658 новых случаев заражения коронавирусом.

В мире общее число заболевших в 181 стране мира составляет 1,2 миллиона человек из которых более 237 тысяч выздоровели, свыше 64,4 тысячи умерли.

Тема: Распространение коронавируса
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