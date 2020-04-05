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Число больных коронавирусом резко выросло на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пять новых пациентов с коронавирусом выявили в Алтайском крае к семи предыдущим. Двое из них никак не контактировали с первыми зараженными, сообщил оперштаб региона.

«Трое из них выявлены по контакту с предыдущими заболевшими, без клинических проявлений. Ещё 2 случая – заболевшие, у которых лабораторные анализы взяты в связи с тяжёлой формой плеврита у одного пациента и пневмонии - у второго. Никаких контактов с ранее заболевшими у этих двух больных не установлено,» – сказано в сообщении.

Уточняется, что медики проводят больным необходимый курс лечения, специалисты регионального управления Роспотребнадзора уточняют круг возможных контактов.

Таким образом. Число зараженных новым вирусом в крае достигло 12 человек. Первой заболевшей стала жительница Барнаула, вернувшаяся из Доминиканы, заболевание подтвердили у ее мужа, позже – у их знакомого. Четвертой зараженной стала женщина, только что родившая ребенка. После этого медики подтвердили еще три случая – все он связаны с роддомом №11, где родила ребенка четвертая инфицированная.

Тема: Распространение коронавируса
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