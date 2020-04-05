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Древнейшие останки прямоходящего человека нашли в ЮАР

Источник:
ТАСС
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Фото: © Therese van Wyk/University of Johannesburg

Палеонтологи нашли в пещере Дримолен на востоке ЮАР пока самые древние останки Homo erectus — первых прямых предков человека. Это указывает на то, что два миллиона лет назад на юге Африки обитало сразу три вида древних людей.

«До этой находки мы считали, что первые представители Homo erectus обитали на востоке Африки. Однако открытие черепа DNH 134 показывает, что прямоходящие люди, древнейшие прямые предки человечества, могли появиться в Южной Африке. Оттуда они проникли в Восточную Африку, откуда распространились по всей Земле», — приводит ТАСС слова Стефания Бейкер из Университета Йоханнесбурга.

Первые безусловные предки человека, прямоходящие люди (Homo erectus), появились на востоке Африки примерно два миллиона лет назад. Как сегодня считают многие антропологи, они связаны не только с предками современных людей, но и с неандертальцами, денисовцами и «хоббитами» с индонезийского острова Флорес.

Прямоходящие люди сегодня считаются изобретателями первых сложных орудий труда, первооткрывателями огня и первыми поварами. Вдобавок они первыми покинули пределы Африки и расселились фактически по всему Старому Свету.

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Проводя раскопки в пещере Дримолен ученые выяснили, что это могло произойти значительно раньше, чем сейчас предполагают ученые. Палеонтологи предполагают, что примерно два миллиона лет назад эту пещеру населяли парантропы (Parantropus robustus), а позже в ней начали появляться стоянки представителей рода Homo.

Изучая самые древние отложения грунта на дне этой пещеры, Бейкер нашла несколько фрагментов верхней части черепа. Он принадлежал трехлетнему ребенку Homo erectus.

«Возраст DNH 134 говорит о том, что первые Homo erectus появились на Земле как минимум на 150-200 тысяч лет раньше, чем считалось в прошлом. Более того, теперь мы можем сказать, что прямоходящие люди делили свой ареал с двумя другими видами гоминид, что, вероятно, сказалось на их эволюции», – считает Эндрю Бейкер, профессор Университета Йоханнесбурга.

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