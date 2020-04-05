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Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вынужденный домашний карантин из-за коронавируса может у пожилых людей привести к обострению хронических заболевания на фоне стресса и переедания, рассказал израильский врач Леонид Эйдельман.

По его словам, пожилые люди, которым требуется продолжение курса лечения или медицинская помощь при не самых острых случаях, могут избегать посещать поликлиники и больницы из-за эпидемии.

«Мы уже знаем несколько случаев, когда люди с симптомами болезней сердца, которым требовалось обращение в больницу и госпитализация, не прибывали вовремя и расплачивались очень дорогой ценой», — приводит РИА Новости слова Эйдельмана.

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Он предупредил, что социальное дистанцирование может быть опасно для людей в возрасте. «Дистанцироваться надо физически, а не социально. Надо особенно пожилым людям поддерживать контакты», — пояснил врач. Изолирование от пожилых людей может привести к тому, что их психологическое и физическое состояние резко ухудшиться.

В большинстве регионов России введен режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавируса: всем гражданам запрещено выходить из дома, кроме как за продуктами, в аптеку, за медпомощью, на работу, для выгула собак или выноса мусора. Пожилых людей обязали оставаться дома, так как они находятся в группе риска по коронавирусной инфекции COVID-19.

Тема: Распространение коронавируса
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