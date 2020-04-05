Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал новые поручения по итогам совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, говорится на сайте правительства.

- Минздрав должен перевести в другие клиники пациентов, находящихся в федеральных медучреждениях, которые перепрофилируют для зараженных коронавирусом.

- Минздрав совместно с Росздравнадзором, а также с высшими должностными лицами субъектов России должны обеспечить необходимым числом медицинского персонала медучреждения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

- Минкомсвязь и МИД должны создать единую информационную систему для идентификации людей, возвращающихся в Россию.

- Минздраву и Минфину поручено внести законопроект о выделении из федерального бюджета средств для компенсации государственным медорганизациям доходов из-за сокращения объемов медпомощи в рамках территориального ОМС из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Летняя жара спасет Россию от коронавируса

- Минтранс и МИД должны проработать с Китаем вопрос целесообразности организации вывоза воздушным транспортом граждан КНР, которые не могут вернуться на родину.

- Минпромторгу поручено в приоритетном порядке обеспечивать средствами защиты медорганизации и соответствующие службы. Министерство также должно отчитаться правительству и представить график поставок средств индивидуальной защиты.

Всего за последние сутки было зарегистрировано 658 новых случаев, общее число заболевших достигло 5389. Больше всего заболевших в Москве — 3893 человек, за сутки их количество выросло на 536. Умерли 2 человека, общее число погибших достигло 45. Выздоровели за прошедший день 22 человека, всего — 355.