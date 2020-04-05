НАВЕРХ
#COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
848 3
Фото: © пресс-служба президента РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал новые поручения по итогам совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, говорится на сайте правительства.

- Минздрав должен перевести в другие клиники пациентов, находящихся в федеральных медучреждениях, которые перепрофилируют для зараженных коронавирусом.

- Минздрав совместно с Росздравнадзором, а также с высшими должностными лицами субъектов России должны обеспечить необходимым числом медицинского персонала медучреждения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

- Минкомсвязь и МИД должны создать единую информационную систему для идентификации людей, возвращающихся в Россию.

- Минздраву и Минфину поручено внести законопроект о выделении из федерального бюджета средств для компенсации государственным медорганизациям доходов из-за сокращения объемов медпомощи в рамках территориального ОМС из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛетняя жара спасет Россию от коронавируса

- Минтранс и МИД должны проработать с Китаем вопрос целесообразности организации вывоза воздушным транспортом граждан КНР, которые не могут вернуться на родину.

- Минпромторгу поручено в приоритетном порядке обеспечивать средствами защиты медорганизации и соответствующие службы. Министерство также должно отчитаться правительству и представить график поставок средств индивидуальной защиты.

Всего за последние сутки было зарегистрировано 658 новых случаев, общее число заболевших достигло 5389. Больше всего заболевших в Москве — 3893 человек, за сутки их количество выросло на 536. Умерли 2 человека, общее число погибших достигло 45. Выздоровели за прошедший день 22 человека, всего — 355.

Еще по теме
Число больных коронавирусом резко выросло на Алтае
Число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек
Новый случай заражения COVID-19 выявлен в Новосибирске
Доктор Проценко рассказал о нетипичном Covid-19 в России
смотреть все
COVID19 #COVID19 #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль призвал мир подготовиться к экономическому кризису
•
Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом
•
Число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек
•
Общественная палата Красноярска призвала Путина ввести режим ЧС
Подробности
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
•
Одна на всех: как транспортируют больных COVID-19
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пропавшая в Бурятии самка ирбиса вернулась с котенком
Сибирь 06.04.2020 00:35
Число больных коронавирусом резко выросло на Алтае
Сибирь 05.04.2020 23:49
Приостановлено авиасообщение между Алтаем и Москвой
Сибирь 05.04.2020 14:20
Ростелеком поможет бизнесу перейти на удаленную работу
Сибирь 05.04.2020 03:37
Самое популярное
Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось
13105
Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов»
11665
Гагарина определила финалистов детского «Голоса»
9183
Жители Хакасии массово нарушают режим самоизоляции
8855
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль призвал мир подготовиться к экономическому кризису
•
Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом
•
Число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек
•
Общественная палата Красноярска призвала Путина ввести режим ЧС
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин спасет цены на нефть
83
Россия отправила в США самолет с оборудованием и масками
77
Запад отказался ослаблять санкции в условиях пандемии
66
Путин продлил выходные до 30 апреля
64
Первые штрафы за нарушение изоляции выписали в России
58