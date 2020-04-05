Число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек

Новые случаи заражения зафиксировали в 14 регионах России, за сутки число инфицированных выросло на 658 человек. Общее количество умерших с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 45 человек, сообщает оперативный штаб.

Наибольшее количество зараженных за сутки — 536 случаев — обнаружили в Москве. После Москвы больше всего зараженных за сутки выявили в Московской области (45 человек) и в Нижегородской (22 заболевших за сутки). В Санкт-Петербурге суточный прирост составил 20 человек, в Ленинградской и Тульской областях — по 10.

Четыре новых случая зарегистрировано в Красноярском крае, три — в Ханты-Мансийском автономном округе, по два новых случая в Крыму, Камчатском крае, по одному случаю в Ярославской, Челябинской, Новосибирской областях и Хабаровском крае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Без паники: дешевые способы защиты от коронавируса

Всего в стране 5389 зараженных. В оперштабе отметили, что почти половина заболевших (250 человек) в возрасте от 18 до 45 лет. Среди людей 45-65 лет вирусом заразились 189 человек, из категории 65-80 лет — 55 человек, а старше 80 — 23 человека. Кроме того, коронавирус обнаружили у 19 детей. С момента распространения вируса в стране вылечились 355 человек

Вечером в субботу, 4 апреля от двухсторонней пневмонии в Москве скончались люди 58 и 72 лет, страдавшие также хроническими заболеваниями. Число жертв заболевания достигло 45 по всей стране.

Представитель ВОЗ по России Мелита Вуйнович отмечала, что страна пока не прошла пик по распространению вируса, и хотя ситуация развивается медленнее, чем в других странах, эпидемиологическая линия все же набирает скорость.