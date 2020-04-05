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Глава Минэкономразвития посоветовал бизнесу «не впадать в психоз»

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба президента России

Бизнесу нужно найти компромисс между соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и продолжением выполнения своих рабочих обязанностей.

Министр экономического развития России Максим Решетников призвал представителей бизнеса «не впадать в психоз», несмотря на повсеместное распространение коронавирусной инфекции.

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«Мне кажется, тоже очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась», — приводит РБК слова Решетникова.

По мнению главы Минэкономразвития, необходимо найти компромисс между соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и продолжением выполнения своих рабочих обязанностей.

«Ведь, может быть, в какой-то части ограничения останутся на чуть большее время», — объяснил свою позицию Решетников.

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