Банки сократили число работающих отделений

Крупнейшие российские банки, в том числе «Открытие» и Райффайзенбанк, сократили число работающих отделений из-за введения режима самоизоляции.

«Сейчас работает 181 дежурный офис банка "Открытие". В связи с введением режима самоизоляции в Москве и Московской области, а также в других регионах России, мы пересмотрели их число и скорректировали режим работы. Во время регулярных перерывов в офисах производится проветривание и дезинфекция», — сказали ТАСС в банке.

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В пресс-службе банка ВТБ сообщили, что банк планирует продолжить работу своих отделений в соответствии с графиком выходного дня. «На этой неделе мы фиксируем его сокращение примерно в 1,5 раза», — отметили в пресс-службе.

В ВТБ также порекомендовали клиентам минимизировать свои визиты в отделения и чаще пользоваться банковскими услугами онлайн. При этом основная часть клиентов банка уже перешла на дистанционное обслуживание.

Из-за эпидемиологической обстановки в стране работу своих отделений также изменили Райффайзенбанк и банк «Ак Барс». «Это необходимая мера, которая снизит риск распространения коронавирусной инфекции и сохранит здоровье сотрудников и клиентов», — сообщается на сайте «Ак Барс».