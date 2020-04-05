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Приостановлено авиасообщение между Алтаем и Москвой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Авиакомпания S7 приостановила рейсы из Горно-Алтайска в Москву, ранее из-за коронавируса все рейсы отменила «Победа».

«С 1 апреля рейсы приостановила авиакомпания «Победа», с сегодняшнего дня отменены рейсы S7. Таким образом, авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено с целью профилактики коронавирусной инфекции», – прокомментировал Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

В авиакомпаниях подчеркнули, что «Победа» приостановила рейсы внутри страны до 31 мая, S7 на данный момент отменила «алтайские» рейсы до 23 апреля.

Ранее местные жители возмущались тому, что в условиях распространения коронавируса и особенно сложной обстановке с этим заболеванием в Москве каждый рейс из столицы России прибывал с полной загрузкой. Жители опасались, что в республику, куда вирус пока не проник, его завезут приезжие.

В то же время на этой неделе в Горном Алтае возобновились внутренние рейсы – самолеты, вмещающие 15 человек, летают три раза в неделю, летом рейсы планируют сделать ежедневными, цена билета без сборов составляет 2,2-2,7 тысячи рублей, полет длится один час.

Директор аэропорта Сергей Круглов считает, что в условиях распространения коронавируса эти полеты из одной точки региона в другую безопаснее, чем поездка на автомобиле через половину населенных пунктов субъекта.

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Топ комментариев

NEXT warrior

Добавлю - деньги слетать за границу есть, ответственности и мозгов нет.

_RezidenT_

кушать их может и не будут (не факт)...но уменьшать их численность наверняка станут...бедные котики

HAAN27

У меня Ростелеком, меня ни чем не напугать!!!

][poiuytrewq

лобуда полная раньше надо было сдерживать я иму неверю потерял доверия

Nik3316

и массово закрывает уже существующие скважины...