Власти Хакасии разрешили прогулки с детьми

Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля, говорится в сообщении пресс-службы республиканского правительства.

«Прогулки с детьми должны проходить также на расстоянии не более 300 метров от жилого помещения, при этом необходимо соблюдать правила безопасности: социальную дистанцию от посторонних лиц в 1,5 метрах, использовать индивидуальные средства защиты», — сказано в сообщении.

Глава республики Валентин Коновалов на своей официальной странице в Facebook в субботу сообщил, что передвижение на личном транспорте по территории республики не ограничивается, но гражданину при себе необходимо иметь паспорт, справку с места работы или документ, подтверждающий право пользования тем объектом, к которому он следует, — дачей, гаражом и так далее.

Также, лица, прибывающие из Москвы, будут отправляться на принудительную двухнедельную самоизоляцию. Кроме того, в правительстве уточнили список непродовольственных торговых организаций, которые могут работать в режиме самоизоляции.

В республике будет разрешена торговля непродовольственными товарами, но после консультаций с Роспотребнадзором и правоохранительными органами в первоначальный проект постановления были внесены изменения.

Торговать алкоголем по-прежнему можно только в период с 10.00 до 15.00 местного времени.

В Хакасии выявлено три человека с коронавирусной инфекцией, один из них вылечился, двое других находятся на лечении.