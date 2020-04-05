НАВЕРХ

Власти Хакасии разрешили прогулки с детьми

Источник:
Sibnet.ru
194 1
Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля, говорится в сообщении пресс-службы республиканского правительства.

«Прогулки с детьми должны проходить также на расстоянии не более 300 метров от жилого помещения, при этом необходимо соблюдать правила безопасности: социальную дистанцию от посторонних лиц в 1,5 метрах, использовать индивидуальные средства защиты», — сказано в сообщении.

Глава республики Валентин Коновалов на своей официальной странице в Facebook в субботу сообщил, что передвижение на личном транспорте по территории республики не ограничивается, но гражданину при себе необходимо иметь паспорт, справку с места работы или документ, подтверждающий право пользования тем объектом, к которому он следует, — дачей, гаражом и так далее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСправки и причины: когда выходить на улицу можно?

Также, лица, прибывающие из Москвы, будут отправляться на принудительную двухнедельную самоизоляцию. Кроме того, в правительстве уточнили список непродовольственных торговых организаций, которые могут работать в режиме самоизоляции.

В республике будет разрешена торговля непродовольственными товарами, но после консультаций с Роспотребнадзором и правоохранительными органами в первоначальный проект постановления были внесены изменения.

Торговать алкоголем по-прежнему можно только в период с 10.00 до 15.00 местного времени.

В Хакасии выявлено три человека с коронавирусной инфекцией, один из них вылечился, двое других находятся на лечении.

Тема: Распространение коронавируса
Disney перенес премьеры: когда выйдут фильмы Marvel?
Доктор Проценко рассказал о нетипичном Covid-19 в России
Банки сократили число работающих отделений
Голикова объяснила запрет на вывоз россиян из-за рубежа
смотреть все
Хакасия #COVID19 #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Доктор Проценко рассказал о нетипичном Covid-19 в России
•
Летняя жара спасет Россию от коронавируса
•
Голикова объяснила запрет на вывоз россиян из-за рубежа
•
«Вектор» разработал шесть прототипов вакцин от коронавируса
Подробности
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
•
Одна на всех: как транспортируют больных COVID-19
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Приостановлено авиасообщение между Алтаем и Москвой
Сибирь 05.04.2020 14:20
Ростелеком поможет бизнесу перейти на удаленную работу
Сибирь 05.04.2020 03:37
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
Сибирь 04.04.2020 18:23
Глава «Вектора» оценил искусственное происхождение SARS-CoV-2
Сибирь 04.04.2020 17:37
Самое популярное
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
88961
Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось
12438
Жители Хакасии массово нарушают режим самоизоляции
8556
«Заражение»: как создатели фильма увидели будущее?
7657
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Доктор Проценко рассказал о нетипичном Covid-19 в России
•
Летняя жара спасет Россию от коронавируса
•
Голикова объяснила запрет на вывоз россиян из-за рубежа
•
«Вектор» разработал шесть прототипов вакцин от коронавируса
Подробности
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
•
Одна на всех: как транспортируют больных COVID-19
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россия отправила в США самолет с оборудованием и масками
77
Путин спасет цены на нефть
71
Запад отказался ослаблять санкции в условиях пандемии
66
Путин продлил выходные до 30 апреля
64
Первые штрафы за нарушение изоляции выписали в России
58