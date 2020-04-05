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Голикова объяснила запрет на вывоз россиян из-за рубежа

Источник:
РИА Новости
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Фото: Jarcje / CC BY-SA 3.0

Вывоз россиян из стран со вспышками коронавируса приостановили для сбора необходимой информации и подготовки к их приему , заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Временный тайм-аут — это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы мы четко представляли, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию России», — приводит РИА Новости слов Голиковой.

Всем желающим вернуться на родину предлагается заполнить анкету на сайте «Госуслуги». На основе этих данных россиян распределят по датам и бортам.

«Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию Российской Федерации с одной лишь целью — обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет», — добавила Голикова.

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По словам вице-премьера, МИД представил списки россиян, остающихся за рубежом, а МВД выверило их. В результате не удалось установить личность половины из находящихся за границей граждан.

«Отсутствие возможности их идентифицировать означает, что мы не понимаем, есть ли это фактические граждане и если они есть, то в какую точку они полетят» — пояснила Голикова, отметив, что после возвращения в страну некоторые россияне без энтузиазма реагируют на необходимость сидеть в обсервационных пунктах. 

Из-за пандемии коронавируса Россия c 27 марта приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных в том числе с вывозом россиян на родину и иностранцев — за рубеж. С 31 марта сократили и эти полеты.

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