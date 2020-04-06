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Фильм дня: «Слова»

Источник:
Sibnet.ru
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Драма «Слова» с Брэдли Купером в главной роли повествует о писателе, жизнь которого сломалась из-за единственной ошибки — он примерил на себя чужую жизнью.

США, 2012 год, режиссеры Брайан Клагман, Ли Стернтал, 12+

Сюжет фильма достаточно оригинален. Он состоит из трех историй: одна история вложена в другую, которая повествует о третьей. Такой трюк привлекает внимание — хочется узнать развязку каждой из историй, но это возможно лишь тогда, когда завершится весь рассказ.

Драма начинается с того, как известный романист Клэй Хаммонд публично зачитывает две первые главы своего нового романа «Слова». Герой произведения, начинающий писатель-неудачник Рори, находит в старом портфеле утерянную рукопись и выдает за свою. Повесть публикуют, и Рори становится знаменитым, но однажды его находит старик — истинный автор повести, который рассказывает свою историю.

Брэдли Купер, сыгравший Рори, главенствует на экране, на него легла миссия донести главную идею фильма — ошибаться может каждый. Но завершил сюжет актер Деннис Куэйд, после финальной сцены все хитросплетения сюжета встают на свои места.

Фильм создали Брайан Клагман и Ли Стернтал, они совместно написали сценарий и срежиссировали картину, а кроме Купера и Куэйда в «Словах» снялись Оливия Уайлд, Зои Салдана, Джереми Айронс, Бен Барнс, Нора Арнезедер. Рейтинг фильма IMDb: 7.00.


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