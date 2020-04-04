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Вышла игра Resident Evil 3 Remake

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Ремейк Resident Evil 3 появился в Steam, PlayStation Store и Microsoft Store, обновленная игра от Capcom доступна на платформах PC, PS4 и Xbox One.

События Resident Evil 3 Remake происходят параллельно второй части. Главной героиней является девушка по имени Джилл, ей предстоит разобраться с зомби и частной военной структурой корпорации Umbrella — U.B.C.S, а также ужасающим монстром.

Девушке будет помогать солдат Umbrella по имени Карлос Оливейра. Сразу после старта продаж хоррор расположился на 17-м месте в списке самых популярных игр Steam. Он обогнал Rocket League, The Witcher 3: The Wild Hunt и Borderlands 3.

В день выхода Resident Evil 3 Remake в Steam одновременно запустили 45 тысяч человек, что сопоставимо с показателями предыдущей части. Кроме этого, игра получила положительные отзывы критиков.

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