Вышла игра Resident Evil 3 Remake

Ремейк Resident Evil 3 появился в Steam, PlayStation Store и Microsoft Store, обновленная игра от Capcom доступна на платформах PC, PS4 и Xbox One.

События Resident Evil 3 Remake происходят параллельно второй части. Главной героиней является девушка по имени Джилл, ей предстоит разобраться с зомби и частной военной структурой корпорации Umbrella — U.B.C.S, а также ужасающим монстром.

Девушке будет помогать солдат Umbrella по имени Карлос Оливейра. Сразу после старта продаж хоррор расположился на 17-м месте в списке самых популярных игр Steam. Он обогнал Rocket League, The Witcher 3: The Wild Hunt и Borderlands 3.

<br>

В день выхода Resident Evil 3 Remake в Steam одновременно запустили 45 тысяч человек, что сопоставимо с показателями предыдущей части. Кроме этого, игра получила положительные отзывы критиков.