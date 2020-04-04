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Путин спасет цены на нефть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Совещание стран-участниц ОПЕК пройдет 9 апреля в формате видеоконференции. На нем мировые экспортеры нефти будут обсуждать спасение цен на сырье.

Первоначально предлагалось провести совещание 6 апреля, однако в итоге было решено его перенести на более позднюю дату, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это позволит нефтедобывающим странам провести дополнительные консультации.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи развалилась в начале марта после того, как Россия и Саудовская Аравия вышли из соглашения. Договор перестал действовать 1 апреля 2020 года. После этого нефть подешевела до 18-летних минимумов.

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Путин во время совещания с главами российских нефтяных компаний в пятницу заявил, что Россия готова объединить усилия и вместе с другими странами сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей нефти.

Сделка может стать беспрецедентной в истории, ранее все крупнейшие мировые экспортеры нефти никогда не заключали подобного соглашения. Однако поддержка лидеров России и США может сыграть ключевую роль в переговорах.

Россия, Саудовская Аравия и США — крупнейшие производители нефти в мире, их добыча составляет примерно 10-13 миллионов баррелей в сутки для каждого государства. При равном распределении квот участники сделки должны будут сократить 20% своей добычи.

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Топ комментариев

NEXT warrior

Добавлю - деньги слетать за границу есть, ответственности и мозгов нет.

_RezidenT_

кушать их может и не будут (не факт)...но уменьшать их численность наверняка станут...бедные котики

HAAN27

У меня Ростелеком, меня ни чем не напугать!!!

][poiuytrewq

лобуда полная раньше надо было сдерживать я иму неверю потерял доверия

Nik3316

и массово закрывает уже существующие скважины...