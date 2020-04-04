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Россиянам снизят качество видео в интернете

Источник:
«Московские новости»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минкомсвязи обязало операторов связи и провайдеров ввести ограничения по качеству и показу видеороликов, следует из приказа ведомства. Решение принято из-за повышенной нагрузки на Сеть, вызванной самоизоляцией граждан и переходом на дистанционную работу.

Компании обязаны отключить функцию автоматического воспроизведения видеороликов на своих сервисах, а также ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видео. Так, для смартфонов максимальное разрешение составит 720 пикселей, для ПК — 1080 пикселей.

Ведомство попросила организаторов распространения информации к 15 апреля проинформировать чиновников о принятых мерах. При этом неясно, будут ли предприниматься какие-либо меры воздействия на компании, которые откажутся занижать качество видео.

Ранее крупные соцсети и сервисы в Европе снизили на месяц качество транслируемого видео для того, чтобы уменьшить нагрузку на интернет. В частности, решение поддержали Netflix, Facebook, YouTube после просьбы властей Евросоюза отказаться от HD-разрешения.

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Топ комментариев

NEXT warrior

Добавлю - деньги слетать за границу есть, ответственности и мозгов нет.

_RezidenT_

кушать их может и не будут (не факт)...но уменьшать их численность наверняка станут...бедные котики

HAAN27

У меня Ростелеком, меня ни чем не напугать!!!

][poiuytrewq

лобуда полная раньше надо было сдерживать я иму неверю потерял доверия

Nik3316

и массово закрывает уже существующие скважины...