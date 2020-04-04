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Трамп демонстративно отказался от медицинской маски

Источник:
Интерфакс
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Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку это не соответствует его статусу лидера США.

«Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, почему он не собирается носить защитную маску на фоне распространения коронавируса.

Трамп отметил, что не может сидеть в Овальном кабинете за историческим столом и приветствовать «президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев» в медицинской маске.

«Это не для меня», — подчеркнул Трамп и добавил, что возможно в будущем еще изменит свое мнение, но все же надеется, что ситуация вокруг коронавируса «совсем скоро завершится».

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