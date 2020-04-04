Трамп демонстративно отказался от медицинской маски

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку это не соответствует его статусу лидера США.

«Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, почему он не собирается носить защитную маску на фоне распространения коронавируса.

Трамп отметил, что не может сидеть в Овальном кабинете за историческим столом и приветствовать «президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев» в медицинской маске.

«Это не для меня», — подчеркнул Трамп и добавил, что возможно в будущем еще изменит свое мнение, но все же надеется, что ситуация вокруг коронавируса «совсем скоро завершится».