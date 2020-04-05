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Фильм дня: «Я — легенда»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Постапокалиптический фильм «Я — легенда» с Уиллом Смитом в главной роли пытается донести единственную мысль — виновниками всех бед, которые обрушиваются на человечество, являются сами люди.

США, 2007 год, режиссер Френсис Лоуренс, 16+

Действие переносит зрителя в опустевший Нью-Йорк. Неизвестный вирус унес жизни половины населения земного шара, а остальную половину превратил в вампиров. Единственный уцелевший человек с иммунитетом к заболеванию ночами скрывается от чудовищ, а днем пытается найти противоядие и выяснить причины эпидемии.

Постапокалиптический триллер снят в духе боевика — один герой против целого отряда вампиров. В «Легенде» Уилл Смит в эту роль вписывается удачно. Он расширяет супергеройскую роль своей драматической игрой.

Картина отлично смотрится на фоне вампирских фильмов за счет финала. Развязки у триллера две — основная и режиссерская, при этом они принципиально разные. «Я — легенда» не разочарует зрителя, который ищет фантастическую драму. 


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