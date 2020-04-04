Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов»

Зрители не увидят финальную 16-ю серию 10 сезона «Ходячих мертвецов», поскольку канал АМС отложил ее постпродакшн из-за пандемии коронавируса.

«Текущие события, к сожалению, не позволили завершить постпродакшн финала «Ходячих мертвецов» 10 сезона, поэтому нынешний сезон завершится 15-м эпизодом», – сообщается в официальном Twitter-аккаунте канала.

Запланированный финал появится в виде специального эпизода позже в этом году. При этом восемь эпизодов десятого сезона будут бесплатно доступны на сайте и в приложении канала с 5 апреля по 1 мая.

Последняя перед финалом, 15-я серия сезона уже вышла на экраны. В ней Юмико, Юджин и Иезекииль, направляющиеся на встречу с таинственной приятельницей Юджина по радиосвязи, встречают чудаковатую Принцессу, группа шепчущих со свихнувшимя Бетой заманивают Ааронаи Олдена в ловушку, Келли и Кэрол ищут считающуюся погибшей Конни, а Джудит признается Дэрилу в том, что Мишонн ушла «помочь другим людям», и она скрыла это, боясь, что он тоже оставит ее. В конце серии Дэрил слышит по рации просьбу о помощи от Габриэля, который сообщает, что они окружены.

Ранее была отложена подготовка к 11 сезону «Ходячих мертвецов» из-за бушуещей в мире эпидемии. Пандемия также повлияла на спин-офф шоу – «Бойтесь ходячих мертвецов», к работе над шестым сезоном создатели планируют вернуться 13 апреля.

Кроме того, ранее сообщалось, что еще один сериал из этой вселенной – «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» выйдет не 12 апреля, как предполагалось, а в конце текущего года. Шоу расскажет о группе подростков, которые около 10 лет спокойно жили в защищенном убежище, но однажды им пришлось выйти за его стены в реальный мир, кишащий ходячими мертвецами.