Ядовитая комета взяла курс на Солнце

Комета C/2019Y4 Atlas с опасным веществом цианом в ядре в конце мая приблизится к Солнцу и будет видна с Земли невооруженным глазом.

Астрономы отмечают, что комета может стать самой яркой на нашем небе за последние семь лет, уже сейчас из-за солнечного ветра у нее начинают образовываться хвосты — один газовый, другой пылевой, которые придают ей зрелищный вид.

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24 мая комета приблизится к Земле на максимальное расстояние 117 миллионов километров. 31 мая она приблизится на расстояние 38 миллионов километров к Солнцу. К этому времени она будет находиться к светилу ближе, чем Меркурий.

Комета была открыта 28 декабря 2019 года системой обнаружения потенциально опасных астероидов ATLAS. По мере приближения к Солнцу ее можно будет увидеть невооруженным глазом. Ее яркость достигнет второй звездной величины.

На звездном небе комета будет зеленого цвета, который вызван наличием в ядре циана. Под воздействием ультрафиолетовое излучение молекулы циана начинают флуоресцировать, создавая красивое свечение.