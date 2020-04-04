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Ядовитая комета взяла курс на Солнце

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Steve Elliott

Комета C/2019Y4 Atlas с опасным веществом цианом в ядре в конце мая приблизится к Солнцу и будет видна с Земли невооруженным глазом.

Астрономы отмечают, что комета может стать самой яркой на нашем небе за последние семь лет, уже сейчас из-за солнечного ветра у нее начинают образовываться хвосты — один газовый, другой пылевой, которые придают ей зрелищный вид.

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24 мая комета приблизится к Земле на максимальное расстояние 117 миллионов километров. 31 мая она приблизится на расстояние 38 миллионов километров к Солнцу. К этому времени она будет находиться к светилу ближе, чем Меркурий.

Комета была открыта 28 декабря 2019 года системой обнаружения потенциально опасных астероидов ATLAS. По мере приближения к Солнцу ее можно будет увидеть невооруженным глазом. Ее яркость достигнет второй звездной величины.

На звездном небе комета будет зеленого цвета, который вызван наличием в ядре циана. Под воздействием ультрафиолетовое излучение молекулы циана начинают флуоресцировать, создавая красивое свечение.

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Топ комментариев

NEXT warrior

Добавлю - деньги слетать за границу есть, ответственности и мозгов нет.

_RezidenT_

кушать их может и не будут (не факт)...но уменьшать их численность наверняка станут...бедные котики

HAAN27

У меня Ростелеком, меня ни чем не напугать!!!

][poiuytrewq

лобуда полная раньше надо было сдерживать я иму неверю потерял доверия

Nik3316

и массово закрывает уже существующие скважины...