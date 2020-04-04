Источник заражения новых заболевших узнали на Алтае

Трое последних заболевших коронавирусом в Алтайском крае связаны с больницей, где находилась на меднаблюдении беременная зараженная женщина, сообщил оперштаб по коронавирусу региона.

«По трем последним выявленным случаям, предварительно установлена связь с медицинским учреждением, где находилась на медицинском наблюдении четвертая заболевшая жительница Алтайского края», – сказано в сообщении.

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О том, что коронавирус подтвердился у женщины, накануне родившей ребенка в 11-м роддоме Барнаула, сообщили 2 апреля. Анализы, взятые у малыша, показали отсутствие у него инфекции. Женщину лечат в городской больнице №5.

В пятницу зампредседателя правительства региона Ирина Долгова рассказала журналистам, что если у трех первых инфицированных заболевание протекает в легкой форме, состояние роженицы оценивают как средней степени тяжести, однако опасений за ее жизнь у врачей нет.

Первой заболевшей стала жительница Барнаула, вернувшаяся из Доминиканы, заболевание подтвердили у ее мужа, позже – у их знакомого. Четвертой зараженной стала женщина, только что родившая ребенка. Сейчас в Алтайском крае подтверждено семь случаев коронавируса.