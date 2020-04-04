Кошки оказались носителями коронавируса

Ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета выяснили, что примерно 15% исследованных ими кошек на территории города Ухань являются носителями коронавирусной инфекции.

«Наши данные показывают, что SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте bioRxiv.

Специалисты исследовали образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 — до вспышки. Оказалось, что до распространения вируса животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.

«Мы обнаружили антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией», — подчеркивают исследователи.