Выявлен первый местный житель с коронавирусом в Забайкалье

Врачи выявили первую жительницу Забайкальского края, инфицированную коронавирусом нового типа, сообщила глава краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

«За медицинской помощью обратилась женщина, прибывшая авиарейсом из Москвы. По результатам исследований у нее подтверждена коронавирусная инфекция. Она сейчас находится под наблюдением в первой городской больнице», — сказала Лапа.

Отмечается, что женщина строго соблюдала режим самоизоляции, ни с кем не контактировала, находилась дома в кругу семьи, у членов которой взяты анализы на наличие коронавируса. Все пассажиры рейса, на котором прибыла женщина, находятся под наблюдением

Единственный до этого случай заболевания коронавирусом в Забайкалье был выявлен у гражданина Китая, которого выписали 12 февраля после полного выздоровления.