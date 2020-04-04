Мировая экономика впервые остановилась

Мировая экономика практически остановилась, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По словам главы МВФ, ситуация в мировой экономике намного хуже, чем в ходе последнего кризиса 2008-2009 годов. При этом подобная ситуация наблюдается специалистами впервые, подчеркнула она.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — сказала Георгиева на пресс-конференции.

Основная причина остановки — эпидемия коронавируса. Ранее Георгиева заявила, что основное беспокойство из-за «внезапной остановки мировой экономики» вызывает риск волны банкротств и увольнений. Они могут подорвать восстановление и даже разрушить структуры общества.