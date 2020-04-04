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Мировая экономика впервые остановилась

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мировая экономика практически остановилась, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По словам главы МВФ, ситуация в мировой экономике намного хуже, чем в ходе последнего кризиса 2008-2009 годов. При этом подобная ситуация наблюдается специалистами впервые, подчеркнула она.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — сказала Георгиева на пресс-конференции.

Основная причина остановки — эпидемия коронавируса. Ранее Георгиева заявила, что основное беспокойство из-за «внезапной остановки мировой экономики» вызывает риск волны банкротств и увольнений. Они могут подорвать восстановление и даже разрушить структуры общества.

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Топ комментариев

NEXT warrior

Добавлю - деньги слетать за границу есть, ответственности и мозгов нет.

_RezidenT_

кушать их может и не будут (не факт)...но уменьшать их численность наверняка станут...бедные котики

HAAN27

У меня Ростелеком, меня ни чем не напугать!!!

][poiuytrewq

лобуда полная раньше надо было сдерживать я иму неверю потерял доверия

Nik3316

и массово закрывает уже существующие скважины...