Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось

Троих инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, связи с первыми заболевшими пока не нашли, сообщает оперштаб по региону.

Уточняется, что положительные результаты анализов подтверждены государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Таким образом, в настоящее время в Алтайском крае уже 7 заболевших, все они находятся в инфекционном отделении городской больницы №5 Барнаула.

По информации Минздрава Алтайского края состояние всех больных удовлетворительное. Проводятся противоэпидемические мероприятия, уточняется круг контактных лиц.

Первой заболевшей стала жительница Барнаула, вернувшаяся из Доминиканы, заболевание подтвердили у ее мужа, позже – у их знакомого. Четвертой зараженной стала женщина, только что родившая ребенка. О ее связи с первыми заболевшими не сообщалось. Накануне зампред правительства края Ирина Долгова рассказала, что анализ на коронавирус у малыша отрицательный. За ним непрерывно наблюдают, и через 10 дней возьмут повторный тест.