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Кредитные каникулы начались в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве пострадавших от коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы.

Путин ранее предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход на фоне распространения коронавируса снизился более чем на 30 процентов. Закон подготовили депутаты Госдумы совместно с Минфином и Центробанком.

В течение этих каникул не должны начисляться штрафы и пени, нельзя требовать досрочных выплат, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю. При этом заемщик имеет право досрочно погасить кредит.

Согласно закону, взявшие кредит до вступления документа в силу граждане и предприниматели смогут до 30 сентября обратиться за каникулами на срок до шести месяцев, если их доход за предшествующий месяц снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за минувший год.

Субъекты малого и среднего бизнеса также вправе до этой даты обратиться за льготным периодом, если они ведут деятельность в определенных правительством отраслях. Банк должен рассмотреть заявление в течение пяти дней.

Кредитор может запросить у заемщика справку о доходах, выписку из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности. Центробанк может установить дополнительный перечень документов.

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