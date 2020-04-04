Певица Pink заразилась коронавирусом

Американская певица Pink рассказала, что заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Исполнительница пожертвовала миллион долларов в фонды помощи в борьбе с пандемией.

«Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам, и результат моего теста был положительным», — написала Pink в своем Twitter.

По ее словам, после этого ее семья на протяжении двух недель оставалась дома и следовала указаниям врача. «Всего пару дней назад мы провели повторный тест, и сейчас, к счастью, результат был отрицательным», — рассказала певица.

Pink сообщила, что выделяет миллион долларов в фонды чрезвычайной помощи, по 500 тысяч долларов получат организации в Филадельфии и Лос-Анджелесе, которые занимаются поддержкой работников здравоохранения.

Певица также поблагодарила всех врачей и призвала американцев оставаться дома в период распространения вируса.