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Россиянам разрешили покупать лекарства в интернете

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Закон разрешает дистанционное приобретение рецептурных препаратов во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий. Указывается, что решение необходимо в условиях режима самоизоляции на фоне коронавируса.

Закон позволит гражданам получить необходимые лекарства, не выходя из дома. Также правительство может вводить онлайн-торговлю рецептурными препаратами до 31 декабря текущего года.

При этом продажа в интернете лекарств, находящихся на количественном учете, психотропных и наркотических препаратов, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25% запрещена. Документ вступил в силу с момента публикации.

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