Четыре новых случая COVID-2019 зафиксированы в Бурятии

Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, увеличилось до 35, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с COVID-2019.

«В Бурятии на 04.04.2020 зарегистрировано 35 лабораторно подтвержденных в ФБУН "Вектор" случаев заражения COVID-2019. Проводятся противоэпидемические мероприятия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что круг контактных лиц составляет 1053 человека, все лабораторно обследованы. У четырех граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, их протестируют в ближайшее время.

По последним данным, в республике всего госпитализировано 159 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 87 человек выписаны.