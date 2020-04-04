Wink выпустил первые фильмы в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей

Пользователям сервиса Wink стали доступны первые фильмы, которые перевел Денис Колесников (Кураж-Бамбей) специально для онлайн-кинотеатра, сообщает пресс-служба Ростелекома.

В январе 2020 года крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений и Денис Колесников объявили о старте сотрудничества. Пока зрителям Wink доступны эксклюзивные переводы для трех фильмов: «Сорокалетний девственник», «Соседи на тропе войны» и «Инопланетянин».

«Сорокалетний девственник» — комедия про застенчивого мужчину, у которого никогда не было девушки. Он очень одинок, его лучшие друзья — это большая коллекция героев комиксов, компьютерные игры и караоке. Его коллеги постараются решить эту проблему любыми возможными способами.

Еще одна комедия в переводе Кураж-Бамбей — «Соседи на тропе войны». Фильм показывает противостояние супружеской пары с маленьким ребенком и студенческой компанией, которая любит заказывать развязные вечеринки с морем алкоголя и громкой музыкой. Семья всеми способами пытается выселить нежелательных соседей.

Фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин» — добрая и трогательная кинолента о контактах человечества с пришельцами, которая идеально подойдет для просмотра в кругу семьи. Это ставшая классикой история о дружбе мальчика и инопланетянина, которая завоевала четыре премии «Оскар».

Денис Колесников также представил в Wink свою авторскую программу «Сезон сериалов», где он рассказывает о главных новостях в мире кинематографа, а также о том, какие новые сериалы стоит посмотреть.

Wink — цифровой сервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. С 16 марта сервис открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента.