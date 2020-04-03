Путин взял под личный контроль производство масок в стране

Президент России Владимир Путин поручил правительству и губернаторам сформировать резервы лекарств и тест-систем для диагностики коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обеспечить развертывание в медицинских организациях необходимого количества больничных коек для госпитализации по медицинским показаниям больных, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), формирование резервов необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования и тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Также глава государства указал на необходимость создать условия для работы персонала медицинских организаций, непосредственно оказывающего медицинскую помощь больным с коронавирусом, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также снабжение этого персонала в полном объеме специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

Путин будет лично контролировать, как увеличивается производство медицинских масок в стране, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

Глава государства требует еженедельных докладов о том, как идет «наращивание производства средств индивидуальной защиты и дезинфекции для нужд медицинских, аптечных и иных организаций и их поставку в необходимых объемах, а также формирование резерва указанных средств для государственных и муниципальных нужд».

Раз в две недели Путин будет получать информацию о «проведении федеральными научными, медицинскими и иными организациями работ по созданию новых тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также вакцин для ее профилактики».