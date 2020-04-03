Битва двух диких тигров попала на видео

Инспектор лесной службы в Индии Парвин Касван снял на видео драку животных, они увлеклись настолько, что не обращали внимания на людей.

«Территориальный бой между двумя взрослыми тиграми. Слушайте в наушниках. Мощный рев и эхо из индийских лесов», — написал инспектор.

Territorial fight between two full grown #tigers. Listen with headphones. Powerful Roar & it's echo from Indian #forests. Via WA. Today project tiger has completed 47 years in #India. pic.twitter.com/hiLonKXrif — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 1, 2020

В комментариях пользователи интересовались: «Чем закончился этот бой? Если кто-то устанавливает территориальное господство, что происходит с другим? Сколько тигров может оставаться на одной территории?».

«Одна территория — для одного», — ответил Парвин Касван.