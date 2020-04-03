Набиуллина оценила состояние финансовой системы России

Финансовая система и банки России подошли к текущей ситуации в хорошем состоянии, но, несмотря на это, Центральный банк России готов оказать помощь, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«И с капиталом накопленным реальным, и с ликвидностью. Поэтому у них есть все возможности этот период пройти спокойно, безусловно, с учетом наших мер по регуляторным послаблениям и, если нужно, по предоставлению ликвидности», — приводит РИА Новости слова Набиуллиной.

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Набиуллина также отметила, что Банк России в связи с тем, что ситуация постоянно меняется, готов принимать дополнительные регуляторные послабления.

В России COVID-19 диагностировали у 4149 человек в 78 субъектах, 281 пациент выздоровел, 34 умерли. Проведено более полумиллиона тестов.

Во многих регионах страны действует режим повышенной готовности, большинству граждан рекомендовано самоизолироваться, прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими странами. Последняя неделя марта и апрель объявлены нерабочими.