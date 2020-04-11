Как встретить Вербное воскресенье в режиме самоизоляции?

Рекомендации не выходить из дома встревожили православных христиан. Богослужения по случаю Вербного воскресенья прошли, но священнослужители призывают оставаться дома и объясняют, почему это важнее посещения церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан оставаться дома в период самоизоляции и распространение коронавирусной инфекции. И осудил священнослужителей, выступающих против соблюдения режима самоизоляции. По его мнению, нужно, чтобы верующие «научились тому, как можно спасаться вне церкви и в полном одиночестве».

«Только самое главное: спасаться. А, простите, не дурака валять, как это делают те, кто даже те дни, которые государство предоставило вот для этого сосредоточения, спокойствия, для некой реорганизации своей жизни, посвящают развлечениям на воздухе, шашлыкам... Это время концентрации мысли и сосредоточения, организации своей жизни, семейной жизни, отношений с коллегами, с родными и близкими», — цитирует РИА Новости патриарха.

Что делать верующим?

Его примеру последовали митрополиты почти во всех регионах России. Служба в Вербное воскресенье пройдет онлайн: в Instagram, Facebook, «ВКонтакте». Так, митрополит Улан-удэнский и Бурятский Савватий Антонов сообщил, что храмы останутся открытыми, и там будут совершаться богослужения. «Но вас я призываю находиться дома», — сказал он.

Отдельно священник обратился к людям старшего поколения, отметив, что они являются достоянием общества и не должны рисковать своим здоровьем: «Вы являетесь нашим сокровищем, носители мудрости и жизненного опыта, которого так не хватает молодым. Наша забота призвать вас воздержаться от посещения богослужения. Вы можете вызвать любого дежурного священника.. И ни один священник не может отказать вам в причащении».

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Отец Андрей (Федоров) также призвал остаться дома и подчеркнул, что во время эпидемии для верующего человека раскрывается смысл церкви. По его словам, сейчас люди воспринимают церковь как место, куда можно прийти послушать церковную музыку или помолиться за родных и близких, о чем-то попросить, за что-то поблагодарить.

«Но церковь — это, в первую очередь, место для исповеди, для причастия. И еще мы мы должны помнить, что в церковь не в бревнах, а в ребрах. К пожилым людям мы можем приехать на дом, исповедовать и причастить, чтобы не подвергать их риску», — резюмировал отец Андрей.

Продлят на Пасху

Верующие должны быть готовы к тому, чтобы ограничиться просмотром трансляции и пасхального богослужения. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

«Мы должны быть готовы к тому, что, может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что мы будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем», — цитирует «Интерфакс» митрополита.

В любом случае для верующих важно не нарушать режим самоизоляции: «Вы не предадите Христа, если не придете в храм, вы предадите Христа, если из-за вас кто-то заболеет», — пояснил он.