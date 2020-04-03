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Травников озвучил новые карантинные меры для Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал на брифинге, как в апреле в Новосибирске будет организована работа по борьбе с коронавирусом.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, где сообщил, что до 30 апреля в России продлеваются выходные дни. Такие меры необходимы, чтобы замедлить и снизить число заражений коронавирусом. Поскольку на разных территориях эпидемиологическая ситуация отличается, принимать решения по карантинным мерам Путин дал возможность главам регионов.

Отличием для Новосибирска от предыдущей выходной недели станет то, что с 6 апреля разрешается работать организациям строительства и промышленным предприятиям при условии, что они смогут обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты. Также продолжат работу организации по оказанию медицинских услуг, по жизнеобеспечению населения, продуктовые магазины, госучреждения.

Без изменений до 30 апреля останется ситуация для предпринимателей сферы развлечений и услуг. Также новосибирцев просят продолжить сохранять режим самоизоляции и выходить из дома только по жизненно важным нуждам.

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Топ комментариев

NEXT warrior

Добавлю - деньги слетать за границу есть, ответственности и мозгов нет.

_RezidenT_

кушать их может и не будут (не факт)...но уменьшать их численность наверняка станут...бедные котики

HAAN27

У меня Ростелеком, меня ни чем не напугать!!!

][poiuytrewq

лобуда полная раньше надо было сдерживать я иму неверю потерял доверия

Nik3316

и массово закрывает уже существующие скважины...