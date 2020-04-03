Запад отказался ослаблять санкции в условиях пандемии

Отказ ряда западных стран принять предложения по ослаблению односторонних санкций осложнит общий отпор пандемии коронавируса, заявили в постпредстве России при ООН, комментируя отказ Украины, Грузии, Великобритании, США и ЕС принять российский проект резолюции по этой теме в Генассамблее ООН.

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Ранее ГА ООН приняла альтернативный и более общий проект резолюции с призывом к «солидарности стран в борьбе с пандемией», который игнорировал предложения генсека ООН по отмене санкций. Но российский вариант с более конкретными мерами принят не был.

«Консенсусного принятия внесенного нами документа не получилось. Этому воспрепятствовали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС», — приводит ТАСС сообщение постпредства России при ООН.

В российском тексте предусматривались оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход СБ ООН односторонних санкций, чтобы обеспечить срочный доступ к продовольствию и медикаментам.

В постпредстве подчеркнули, что такое решение осложнит сдерживание пандемии. «Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», — отмечается в заявлении постпредства.